التحالف الوطني «حماية ودعم وتمكين».. كوادر مدربة من 30 كيانا للعمل الأهلي تقدم الخدمات بكفاءة للأولى بالرعاية (ملف خاص)

بعد إعلان 2022 عاماً للمجتمع المدنى، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى العمل الأهلى، مع انطلاق شرارة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يوم 13 مارس 2022، فى خطوة فريدة من نوعها وحدت كيانات ومؤسسات المجتمع المدنى تحت مظلة واحدة للحماية والدعم والتنمية والتمكين للأسر الأكثر احتياجاً. «التحالف» جمع شمل المنظمات الأهلية تحت مظلة واحدة، ليكون نواة للمشاركة بين جميع الفئات، إيماناً من الدولة بأهمية دور منظمات المجتمع المدنى كفاعل أساسى ورئيسى فى العملية التنموية لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن، من خلال الوجود على طاولة واحدة.

البداية كانت باجتماع 24 كياناً من رواد العمل الأهلى، وارتفع العدد إلى 30 كياناً، وأطلق التحالف أول مبادرة له فى رمضان الماضى، بتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأوْلى بالرعاية، من خلال كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تقدم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية. وخرج التحالف منذ يومه الأول لتدعيم مبدأ العمل التشاركى، بعد أن عانى المجتمع المدنى فى مصر لسنوات من العمل فى جزر منعزلة، لذلك تم وضع قاعدة بيانات ضمت 37 مليون مواطن من الأكثر احتياجاً. وحقق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نقلة فارقة فى التنمية الشاملة، وهو الآن على مشارف عام جديد يستعد لاستكمال هذه الجهود نحو الحلم الكبير لكل المصريين، وهو التنمية الشاملة، بعد توافق شركاء التحالف على وضع خطة تتضمن توسيع دائرة الدعم والمساعدات وفق معايير علمية ودقيقة.