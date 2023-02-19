مستشار الرئيس للشئون الصحية: لم نرصد أي حالة مصابة بفيروس «ماربورج» بمصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا لم ينته حتى، وهناك إصابات في مصر لكن أعراضها خفيفة، موضحًا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من فيروس «ماربورج»، وعلى الفور وضعت السلطة الصحية المصرية معايير لمعرفة كيفية الاشتباه والتعامل مع أي حالات ترصد وكيفية الوقاية من هذا المرض.

حالة استنفار لرصد أي حالات قادمة من أفريقيا

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يجب الاحتياط والترقب لكل من يصاب بفيروسات الجهاز التنفسي ويعزل نفسه عن الآخرين بضعة أيام، موضحًا أنه لم يجرى رصد أي حالة مصابة بفيروس ماربورج في مصر، «البلد في حالة استنفار لرصد أي حالات قادمة من أفريقيا، ومتنبهة جيدا وتستكشف أبعاد المرض».

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشوؤن الصحة والوقاية، أنه جرى رصد حالات في غينيا الاستوائية ووفاة بعضهم، ولا يوجد تطعيم حتى الآن للفيروس، والأدوية التي يحصل عليها المصابين لعلاج الأعراض والمضاعفات، موضحًا أن أعراضة عبارة عن سخونية شديدة ورعشة وتكسير في الجسم وبشور في الجلد، و الفيروس ينتقل من خلال التنفس واللمس والنوم في نفس المكان واستخدام الأدوات المشتركة مع المصاب.

تحذير من المضادات المتاحة للالتهابات التنفسية

وحذر من المضادات المتاحة للالتهابات التنفسية، من خلال الاستخدام العشوائي وغير المبرر، لكونها تؤدي إلى اكتساب الميكروبات مناعة ضد المضادات الحيوية، مشددًا على أن الالتهابات الفيروسية لا تحتاج مضادات حيوية، وإنما تحتاجها الالتهابات البكتيرية، ووجه العديد من النصائح لقاصدي بيت الله الحرام لأداء فريضة العمرة، قائلا إنه يفضل ارتداء الكمامة خلال مناسك العمرة خاصة لكبار السن.