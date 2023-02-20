شاب يطلق كورسات لتعليم فنون الفروسية بكفر الشيخ: «هواية تحولت إلى ممارسة»

«مش كل من ركب الخيل خيَال».. مقولة مأثورة دارت في ذهن شاب جعلته يُفكر في كيفية دعم محبي الخيول، فقرّر تدشين سلسلة دورات تدريبية لتعليم فنون الفروسية وركوب الخيل للهواة، حتى يكون لديهم الخلفية الكاملة عن هذه الهواية التي يعشقها الكثيرون.

ورث حُب الخيل عن جدّه لوالدته

بدأت قصة يوسف السيد إمبابي، ذو الـ21 عامًا، ابن محافظة كفر الشيخ، الذي يدرس بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة طنطا، مع الخيل وهو طفل صغير، حيث وُلد فوجد جدّه لوالدته يمتلك مزرعة خيول، وورث حُب الخيل عنه، واستطاع تربية واقتناء عشرات منها، وأسس لها «إسطبل» خاص لرعايتها، إذ يعتبرها من أفراد أسرته ويخشى عليها من المرض ويقضي معها معظم يومه، وهو ما جعله يستحدث فكرة الدورات التدريبية لتعليم فنون الفروسية وركوب الخيل، وتعريف الهواة كيفية التعامل مع الخيول، التي تُعتبر الأولى من نوعها في الأرياف.

«مفيش حاجة في الدنيا أحلي من إنك تتعامل مع حصان، أنا بتعامل مع الخيل كأني بتعامل مع بني آدم بالظبط، لأنها بتفهمني وبتديني إشارات تخليني أفهم هي عايزة إيه، الخيل موجود من صغري بس ماكنتش متعلق بيه أوي بس كل ما بدأت أكبر كنت بتعلق بيه أكتر، ودلوقتي بالنسبا ليا بقى إدمان»، بهذه الكلمات بدأ يوسف إمبابي، حديثه لـ«الوطن».

دورات تدريبية خاصة بتعليم فنون الفروسية

ويتابع «إمبابي»: «فكرة الدورات التدريبية الخاصة بتعليم فنون الفروسية وركوب الخيل، جات ليا لما لقيت ناس كتيرة جدًا نفسها تركب أو تربي خيول بس معندهاش خلفية عن ده، خاصةً إن عندنا في الأرياف مفيش أماكن بتعلم الهواة فنون الفروسية، وأنا قرأت كتير عن الخيول والطب بتاعها، عشان الحصان لو تعب يبقى عندي فكرة إيه إللي تاعبه على قد ما أقدر».

رغم صغر سنه، إلا أن أسرة «إمبابي» وأصدقائه، شجعوه علي فكرة الدورات التدريبية: «أسرتي وأصحابي وقفوا جنبي وساعدوني، فبدأت أشهر الموضوع ولقيت في استجابة من ناس كتير، وبقيت واثق إني أقدر أفيدهم في تعليم ركوب الخيل والتعامل معاها وhorsemanship اللي هي لغة التواصل مع الخيل، ودي أهم حاجة في الفروسية، الكورسات بتبقى بالحصة أو بالكورس كامل اللي هو 15 حصة، والقواعد اللي بشرحها خلال الكورس هي إن الفارس لازم يكون فاهم كل حاجة عن الحصان اللي هيركبه وهو لسه على الأرض، ويعرف يمشي بالحصان مسار ويقف إزاي، وينزل إزاي، ويبدأ يجري، وكل حاجة بتبدأ بالتدريج».

تنظيم الوقت بين الدراسة والدورات التدريبية

يحرص «إمبابي» دائمًا على تنظيم وقته بين الدراسة وتربية الخيول والدورات التدريبية، وفقاً له: «أنا ماشي بجدول يومي كل حاجة ليها وقت، وردود الأفعال من أصحابي كانت كلها تشجيع ليا وبيدفعوني أكتر، وأهلي وقفوا جنبي، وشافو إيه إللي ناقصني ووفروه ليا».