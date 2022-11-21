تفاصيل انطلاق المسابقة الدولية لأدب الخيول.. قيمة الجوائز بلغت 100 ألف جنيه

تتمايل وتتراقص الخيول، بينما تهز ذيلها فخراً، على أنغام الموسيقى والمزمار البلدي، لتتنافس فيما بينها على الأجمل والأمهر في الرقص، لتجذب أنظار الحضور بالكامل الذين لم يتوان أحدهم في تشجيع كافة الخيول المشاركة.

جاء ذلك خلال انطلاق بطولة مصر الدولية لأدب الخيل «رقص الخيول» 2022، في نسختها الرابعة، بمزرعة رباب للفروسية في بني يوسف بنطاق محافظة الجيزة، وذلك بمشاركة 62 حصانا وفارسا من 31 مزرعة من مصر والوطن العربي، والتي تستمر على مدار يومين.

إقبال كثيف من مربي الخيول

وقال خالد غنيم أحد المسؤولين عن تنظيم مهرجان الخيول، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّ المسابقة هذه المرة شهدت إقبالاً كثيفاً من هواة ومحبي ومربي الخيول هذا العام مقارنةً بالأعوام والمسابقات الماضية، لدرجة أنّها استمرت لليوم الثاني على الرغم من أنه كان محدداً لها يوم واحد فقط.

10 آلاف جنيه للخيل الفائز

وأشار إلى أنّ قيمة جوائز بطولة الهواة في أدب الخيل بلغت 100 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه للخمس مراكز الأولى للبطولة سواء للخيول المسجلة أو غيرالمسجلة، و5 آلاف جنيه لباقي المستويات من السادس حتى العاشر.

3 مهرجانات لأدب الخيول سنوياً

وأضاف أنّه خلال الفترة الأخيرة، قاموا بتنظيم 3 مهرجانات مختلفة لأدب الخيول، بينها في نادي الفروسية بالجزيرة، وكوم حمادة بمحافظة البحيرة، وطنطا بمحافظة الغربية، موضحاً أنّ البطولات الثلاث شارك فيها خيول من الولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وإيطاليا، والبحرين، والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن.

الفروسية رياضة تجذب السياح

وكشف أنّ الفروسية هي أحد أهم الرياضات التي تجذب مختلف الجنسيات من جميع أنحاء العالم، سواء كانت تابعة للاتحاد المصري للفروسية، أو حتى مهرجانات الأدب والجمال التي ينظمها هواة ومحبي ومربي الخيول، مؤكداً أنّه خلال كل بطولة، يأتي الكثير من الدول العربية والأجنبية، مما يساهم في تنشيط السياحة بصورة كبيرة.

يتراقص على أنغام المزمار

من ناحيته، أوضح كرم سرحان أحد المشاركين في البطولة الدولية لرقص الخيول، أنّ الخيل العربي الخاص بالأدب له العديد من الصفات التي تميزه دون غيره، أبرزها حب المزمار والموسيقى، فضلاً عن أنّه قوي يتحمل المشقة، وذكي وشجاع، بالإضافة إلى كونه صبور ووفي ومخلص لصاحبه.

فروسية وأدب وجمال

ولفت إلى أنّ الخيول تنقسم إلى 3 أنواع فروسية وهي القوية التي تشارك في مسابقات قفز الحواجز، والجمال التي تتميز بمواصفات جمالية معينة وتشارك في مسابقات استعراض الجمال والتي تعرف بمسابقة ملك جمال الخيول، وما يكون مختلف الصفات عن الفروسية والجمال يتم تدريبه على أدب «الرقص»، موضحاً أنّ الخيل ذكي ويتعلم بسرعة ولكن إذا تم تدريبه بصورة صحيحة ومتواصلة.