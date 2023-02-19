ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى أكثر من 41 ألف قتيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، منذ قليل، أن عدد ضحايا زلزال تركيا ارتفعت إلى 41,020 قتيل، وذلك منذ ووقع الزلزال في 6 فبراير الجاري، بحسب ما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

زلزال شرق المتوسط أعنف بـ3 أضعاف من زلزال 1999

وضرب زلزال شرق المتوسط جنوب تركيا وشمال سوريا وبلغت شدته 7.8 درجة علي مقياس ريختر، وتبعه أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية في تركيا، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام تركية.

ويعد زلزال شرق المتوسط أقوى وأعنف بـ3 أضعاف من زلزال تركيا 1999، وذلك بسبب هدم آلاف المباني السكنية ومئات محطات توليد الكهرباء والغاز وعدد الضحايا التي ترتفع يوما بعد يوم.