متى يحل موعد نهاية الشتاء؟.. «الأرصاد الجوية» تجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس، حيث تستمر حالة عدم الاستقرار حتى نهاية الشتاء 20 مارس المقبل، حيث يفصلنا 30 يوما على بداية فصل الربيع، الذي يشهد النصف الأول منه أيضا استمرار حالة عدم استقرار.

نهاية الشتاء فلكيا

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أنّ فصل الشتاء بدأ الأربعاء 21 ديسمبر الماضي، وينتهي رسميا 21 مارس المقبل.

طقس رمضان بين الشتاء والربيع

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ نهاية فصل الشتاء ستتوافق مع الأيام الاولى من شهر رمضان 2023، لذا تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، أما خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من رمضان، نكون في فصل الربيع الذي سيكون ذا طقس معتدل الحرارة خلال النهار ومائل للبرودة خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم في جميع المحافظات اليوم، كما يلي.

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 20 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 21 - 08

- السويس 21 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 19 - 08

- رأس سدر 21 - 06

- نخل 20 - 05

- كاترين 19 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 23 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 21 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 27 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 - 07