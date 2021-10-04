استقرارًا ملحوظًا في حالة الطقس على كافة أنحاء الجمهورية منذ بداية فصل الخريف على البلاد في 22 سبتمبر الماضي، عادت معه درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف إلى معتدل ليلًا، ما زاد التساؤلات من قِبل محبي هذه الأجواء حول موعد انتهاء فصل الخريف 2021 وبدء الشتاء في مصر.

موعد انتهاء فصل الخريف 2021 وبدء الشتاء في مصر

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت بدء فصل الخريف جغرافيًا على البلاد يوم 22 سبتمبر 2021، إذ يستمر تأثير فصل الخريف نحو 3 أشهر، ليكون موعد انتهاء فصل الخريف 2021 يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021، وبدء فصل الشتاء في مصر يوم 21 ديسمبر 2021.

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإنّ فصل الشتاء يستمر نحو 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وينتهي في 20 من مارس العام المقبل، ليبدأ بعده فصل الربيع في اليوم التالي مباشرة وينتهي في 20 يونيو.

وفي بيان صادر عن خبراء هيئة الأرصاد، كشفت خلاله سمات فصل الخريف والتي تتمثل في الاعتدال في درجات الحرارة، ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، متمثلة في منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

ومن أهم النصائح التي يقدمها خبراء الأرصاد خلال فصل الخريف خاصة في أثناء تكون الشبورة المائية، هي الالتزام بقواعد المرور، والحفاظ على المسافات البينية بين السيارات.

أما في الحالات التي يتكون فيها الضباب، فعلى السائقين الالتزام بإضاءة الأنوار الداخلية للسيارة، واستخدام الإشارات الضوئية المخصصة للشبورة في أثناء السير، مع تقليل السرعة قدر المستطاع، وبالنسبة للمارّة عليهم العبور في الأماكن المخصصة لعبور المشاة بالطرق السريعة خلال فترات تكوّن الشبورة المائية لانخفاض الرؤية أمام سائقي المركبات.

أما فصل الشتاء فتتمثل أهم سماته في انخفاض درجات الحرارة وبرودة في الطقس، سواء بالنهار أو الليل، فضلًا عن فرص ملحوظة لسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة، إذ لا يمكن التنبؤ بأنّ فصل الشتاء هذا العام هو الأبرد من ذي قبل؛ حيث يتم تحديد معدلات درجات الحرارة وكميات الأمطار عن طريق التنبؤات الفصلية، ويجرى دائمًا التنويه عن حالات عدم الاستقرار على البلاد قبل حدوثها بـ72 ساعة على الأقل، وإذاعتها في وسائل الإعلام والوسائل المعنية.