الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان.. و«بشرى للصائمين»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس في شهر رمضان 2023، حيث يتبقى أقل من 5 أسابيع على بداية الشهر الكريم، موضحة أنّ الخرائط الجغرافية لحالة الطقس، زفّت بشرى للصائمين، حيث أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة طوال الشهر الكريم.

حالة الطقس فى رمضان

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة الطقس في رمضان تكون متوافقة مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، حيث يكون الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل خلال النهار، وذلك في الأيام الأولى من الشهر.

بداية فصل الربيع

وتابعت غانم، أنّه خلال النصف الثاني من شهر رمضان، يبدأ فصل الربيع جغرافيا، وتتقارب حالة الطقس به مع بعض سمات طقس فصل الشتاء، خاصة في النصف الأول من الربيع مع نهاية شهر مارس المقبل، ومع بداية شهر أبريل تستمر درجات الحرارة حول نفس المعدلات دون ارتفاع، حيث تتراوح الحرارة وفقا للمعدلات المناخية في تلك الفترة بين 23و 25 درجة خلال النهار، أي تسود أجواء معتدلة ومع بداية درجات المساء تنخفض الحرارة بين 5 لـ6 درجات.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في جميع المحافظات اليوم، كما يلي.

- القاهرة 21 - 10

- العاصمة الإدارية 20 - 09

- أكتوبر 21 - 08

- بنها 21 - 09

- دمنهور 20 - 11

- وادي النطرون 20 - 10

- كفر الشيخ 21 - 11

- المنصورة 20 - 11

- الزقازيق 21 - 11

- شبين الكوم 20 - 10

- طنطا 20 - 10

- دمياط 18 - 11

- بورسعيد 18 - 10

- الإسماعيلية 21 - 08

- السويس 21 - 08

- العريش 19 - 09

- رفح 19 - 08

- رأس سدر 21 - 06

- نخل 20 - 05

- كاترين 19 - 2

- الطور 22 - 11

- طابا 23 - 10

- شرم الشيخ 25 - 12

- الإسكندرية 18 - 11

- العلمين الجديدة 18 - 10

- مطروح 17 - 10

- السلوم 17 - 08

- سيوة 18 - 04

- رأس غارب 23 - 12

- الغردقة 24 - 12

- سفاجا 24 - 12

- مرسى علم 24 - 12

- شلاتين 27 - 13

- حلايب 24 - 14

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 24 - 13

- الفيوم 21 - 06

- بني سويف 21 - 06

- المنيا 21 - 05

- أسيوط 22 - 06

- سوهاج 23 - 06

- قنا 26 - 07

- الأقصر 27 - 07

- أسوان 28 - 08

- الوادي الجديد 24 - 07

أبو سمبل 27 - 07