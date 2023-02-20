موعد ومكان جنازة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بعد وفاته اليوم

تقام صلاة الجنازة على روح المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عقب صلاة العصر من مسجد الدعوة بدمياط الجديدة.

وفاة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة فجر اليوم

وتوفي المستشار سمير يوسف البهي فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، وسادت حالة من الحزن الشديد، بين قضاة مجلس الدولة.

والمستشار سمير البهي، من مواليد محافظة دمياط في أول فبراير 1965، وأكمل تعليمه بها حتى التحق بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وحصل منها على ليسانس الحقوق عام 1986 بتقدير جيد جدًا؛ حيث كان ترتيبه الثالث على دفعته.

وعيّن في مجلس الدولة في 10 يوليو 1989، وتدرّج في العمل القضائي بمحاكم المجلس وأقسامه، ومن أبرز المناصب التي شغلها هي رئاسته للمحكمة الإدارية والتأديبية بالمنصورة، ورئاسة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، ويشغل الآن عضوية إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا.

مؤلفات المستشار سمير البهي

وله 7 مؤلفات في القانون، هي «شرح قانون نظام العاملين المدنين بالدولة ودفوع وعوارض الدعوى الإدارية وقرارات الإزالة والإخلاء، وإجراءات رفع دعوى الإخلاء وقواعد المسؤولية التأديبية، ودراسة مقارنة بشأن اختصاص القاضي الدستوري وشرح قانون العمل القطري، ودراسة مقارنة بشأن شروط قبول دعوى الإلغاء الصفة والمصلحة وأهلية الاختصاص».