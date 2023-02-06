القضاء الإداري تقضي بأحقية مواطن في تسجيل براءة اختراع «جهاز لطهي الفول»

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، في مجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من فاطمة هندي المحامية، وكيلة عن جمال جاب الله، في الدعوي رقم 48944 لسنة 75قضائية، بأحقية المدعي في منحه براءة الاختراع عن «جهاز طهى الفول السريع»، المقدم بشأنه، الطلب رقم 673 لسنه 2007.

المدعي تقدم بطلب لتسجيل اختراعه

وقالت المحامية فاطمة هندي، مقيمة الدعوى، إن موكلها تقدم بالطلب رقم 673 لسنه 2007، لمكتب براءة الاختراع، للحصول على براءة اختراع تحت مسمى «جهاز طهى الفول السريع»، وذلك لحل مشكلة قومية لطرق الطهي الخاطئة المعتاد عليها والتي تستعمل في مصر، حيث أن أكثر عربات الفول المنتشرة في الأحياء الشعبية، قرر أصحابها إضافة ماده الاديتا (ٍEDTA) أثناء تسوية الفول لسرعة نضجه وتوفير الطاقة والوقت.

الدعوى تُعدد أضرار مادة الاديتا

وأوضحت الدعوى، أن تلك المادة السامة تؤثر على صحة الإنسان، حيث أجريت عدة دراسات وأبحاث معملية على مادة الـ (edta) فوجدوا أن الإنسان يتناول الفول على هيئة سم قاتل يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي، كما أنها تؤدى إلى اضطرابات صحية لمرضى القلب والكبد والكلى والصرع والموت المفاجئ، وأيضا هشاشة العظام والضعف الجنسي وتشوه الأجنة وكثير من المشاكل الصحية.

مميزات الجهاز

أما عن مميزات الجهاز، فإنه يعمل بشكل جديد ومميز، فهو مكون من معدن الاستانلس استيل برقم 304، ويطهي الفول بالماء المقطر مع البخار بحمام الزيت الساخن في الجهاز، ويضم وحدات تقطير، وحقن لتزويد الفول بالماء المقطر، وحقن المكملات الغذائية.

كما أن الجهاز يحتوي على وحدة تسخين الزيت بالموجات الكهرومغناطيسية، وبه وحده تخفيف وتحميص، وبالجهاز وحدة غسيل ومعالجة المياه، وينتج الجهاز 250 كيلوجرام من الفول المدمس، وجميع البقوليات، ولا يستغرق أكثر من 4 ساعات في الطهي.