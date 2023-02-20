الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان اليوم.. كم باقِ على رمضان؟

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شعبان، بعد غروب شمس اليوم، ونشرت الدار عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر شعبان اليوم الاثنين»، ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء اليوم، موعد أول أيام شهر رمضان 2023 بعد ثبوت رؤية الهلال من عدمه.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023

وأعلنت الحسابات الفلكية، أنّ غدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر شعبان، وسيكون أول أيام شهر رمضان الكريم، يوم الخميس الموافق 23-3-2023، ومن المقرر رصد هلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هجريًا، في تمام الساعة (7:24) مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الثلاثاء 29 من شعبان، ويعد شهر رمضان هو الشهر 9 من السنة القمريّة، الذي يسبقه شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال.

استطلاع الأهلة

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنّ المفتي به أن هلال الشهر إنما يثبت لكل بلد برؤية أهله البصرية، خصوصًا إذا كان أهل البلد يستطيعون رؤية الهلال بوضوح، أو رؤيته في أقرب البلاد إليهم، أو بتحقق رؤيته في أي بلد إسلامي قريب من بلادهم، وذلك إذا قطع علماء الفلك بأن هذا آخر يوم من الشهر ويمكن رؤية الهلال؛ فإن قطع الحساب الفلكي بعدم طلوع الهلال أو باستحالة رؤيته فلا عبرة بالرؤية البصرية.

وأشار المفتي إلى أن هذا باستثناء هلال ذي الحجة؛ فإن رؤيته تثبت وفقًا لما تقرره المملكة العربية السعودية وهي صالحة لكل العالم؛ إذ جميع المناسك الخاصة بالحج تقام على أرضها وليس معقولًا أن يخالفها بلد إسلامي فيما تقرره في هذا الشأن.