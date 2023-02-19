موعد بداية شهر شعبان 1444.. «الإفتاء» تستطلع الهلال غدا

موعد شهر شعبان 1444، البعض ينتظر استقبال الشهر الكريم، استعدادا لشهر رمضان المبارك، ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء، هلال شهر شعبان لعام 1444، غدًا، وبعدها تعلن دار الإفتاء موعد شهر شعبان 1444، على أن تكون بداية الشهر إما الثلاثاء أو الأربعاء.

موعد شهر شعبان 1444

وتحدد دار الإفتاء، من خلال رؤية الهلال، بداية جميع الشهور الهجرية، بما فيها شهر شعبان 1444، مؤكدة أنّها لا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية، وهي شهر رمضان وشوال وذي الحجة وحتى تنضبط رؤية هلال رمضان وهلال ذي القعدة، من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

وتتم رؤية هلال شهر شعبان 1444، من خلال اللجان الشرعية العلمية، التي تضم شرعيين ومختصين بالفلك، وعددها 7 لجان، منتشرة في أنحاء جمهورية مصر العربية في أماكن مختارة من قبل هيئة المساحة المصريَّة ومعهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال، بحسب دار الإفتاء المصرية.

دار الإفتاء

وأكدت الدار أن استطلاع هلال شعبان 1444، يعتمد على الرؤية البصرية مع الحساب الفلكي الدقيق، والحساب الفلكي يحدد لنا أمرين، الأول وهو مكان نزول القمر، وبمعنى أدق الإحداثيات التي ينزل فيها القمر في هذا الشهر، أما الأمر الثاني يكون كيفية غروب القمر.