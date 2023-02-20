«التعليم»: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تساهم في إعداد خريجين مؤهلين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، وتقوم على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص أو العام؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل محليا أو دوليا فور تخرجهم.

أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أهداف مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتمثل في:

- تطبيق المعايير الدولية في التدريس، والتقييم، والمناهج التعليمية توفير بيئة تعليمية متميزة.

- إعداد خريجين مؤهلين للالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم.

- إدراج تخصصات تقنية حديثة.

- إعداد أفضل معلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية.