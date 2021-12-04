«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية وتشدد على الالتزام بخطة الشرح

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية، مؤكداً أنَّه لا توجد نية لحذف أي أجزاء من المقررات الدراسية، مشدداً على المعلمين بضرورة الالتزام بخطة توزيع شرح المقررات الدراسية وعدم مخالفة مواعيدها، والتنبيه على جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من أي منصات تعليمية وفرتها وزارة التربية والتعليم.

لا نية لحذف أجزاء من المناهج التعليمية

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ حذف أجزاء من المناهج التعليمية لطلاب الابتدائية أمر غير وارد، موضحاً أنَّ الوزارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على سير العملية التعليمية وشرح الدروس في المواعيد المحددة لها، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الاعتماد على المنصات التعليمية كعنصر مكمل للحضور في المدارس.

حذف أجزاء من المناهج التعليمية لطلاب الثانوية العامة

وفي سياق منفصل، أكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّه تمّ حذف أجزاء من المناهج التعليمية في مادة علم النفس لطلاب الدمج في الصف الثالث الثانوي وهي كالتالي:-

- قوانين نظرية المحاولة والخطأ «ص13-14».

- القوانين الخاصة بنظرية التعلم الشرطي الكلاسيكي «ص12».

- مفهوم الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة «ص 51- 52».

- الذكاء البصري المكاني والذكاء الجسمي الحركي «ص7-8».

- قوانين نظرية تجهيز ومعالجة المعلومات «ص 17- 18».

- الشخصية الهستيرية «ص54»، والشخصية السيكوباتية «ص55».

- الحيل الدفاعية «الإزاحة - التقمص - النكوص ص 69».

الدروس المحذوفة من مادة علم الاجتماع للثانوية العامة 2022

- علاقة علم الاجتماع بالأنثربولوجيا «ص 90».

- الفصل الأول النظرية الاجتماعية «بناؤها ووظائفها ص 75-77».

آخر موعد لتسجيل طلاب المنازل بالصف الأول الثانوي

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أن آخر موعد لالتحاق الطلاب بالصف الأول الثانوي العام على نظام المنازل هو يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر الجاري، مشددة على جميع الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من قبول طلاب المنازل للصف الأول الثانوي وتسجيل بياناتهم على موقعها الإلكتروني في موعد أقصاه الموعد المحدد.