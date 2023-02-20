هوة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب وسط بيرو

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر وسط بيرو، الواقعة في قارة أمريكا الجنوبية.

وذكر مركز «رصد الزلازل الأورومتوسطي»، أنّ مركز الهزة الأرضية التي ضربت وسط بيرو، وقعت على عمق 100 كيلومتر.

وأضاف «الزلازل الأورمتوسطي»، أنّ الهزة الأرضية وقعت على مسافة 226 كيلو متر شرق العاصمة «ليما»، و28 كم شرق «وانكايو».

وكانت بيرو، شهدت زلزالا في 31 مايو 1970، بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب قرب سواحل شمال البلاد، ما أسفر في ذلك الوقت عن مصرع نحو 67 ألف قتيل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.