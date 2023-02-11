قناة القاهرة الإخبارية: ارتفاع ضحايا انزلاق التربة في بيرو لـ18 حالة وفاة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حوادث انزلاق التربة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط بيرو وجنوبها، أدت إلى سقوط 18 حالة وفاة و17 جريحًا، بينما ما زال 20 شخصًا مفقودين.

17 شخصًا لقوا مصرعهم في عدد من حوادث انزلاق التربة

وأوضحت القناة، أن 17 شخصًا لقوا مصرعهم في عدد من حوادث انزلاق التربة بمنطقة ماريانو فالكارسيل في مقاطعة كامانا غرب مدينة أريكويبا، على بعد 840 كيلومترًا جنوبي العاصمة البيروفية ليما في اليومين السابقين.

ضحية جديدة

ولقي شخص آخر حتفه في منطقة خونين وسط البلاد على بعد 310 كيلومترات شرقي ليما، بعد انزلاق للتربة، اليوم، إثر أمطار غزيرة في المنطقة.