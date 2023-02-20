«الرئاسة»: سفينة إمدادات محملة بمئات الأطنان من المساعدات تصل إلى سوريا

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق، في مواجهة آثار زلزال 6 فبراير 2023.

وأضاف فهمي، أنّ سفينة إمداد تابعة للقوات البحرية المصرية، وصلت صباح اليوم إلى ميناء اللاذقية السوري، محمّلة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية، تضامنا مع سوريا وشعبها الشقيق، ووقوفا إلى جانبها في هذه المحنة الإنسانية الأليمة.