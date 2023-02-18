اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي.

وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«السيسى»: توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة

تطوير منظومة الزراعات التعاقدية وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة وتطوير السلالات المصرية للثروة الحيوانية

الوطن الاقتصادي:

سقوط «رهانات التعثر» أمام ثانى تراجع للدين الخارجى.. وخبراء: مصر لم تتخلف يوماً عن السداد

«المديونية» تتراجع 2.8 مليار دولار فى 6 شهور

و«عبدالله»: أداء الاقتصاد يتحسن

القناة الوثائقية مصر تحكى للعالم

إدارة القناة: نهدف لتحويل مصر إلى مركز ثقل إقليمى فى صناعة «الوثائقيات» .. وحصلنا على حقوق سلاسل أفلام عالمية تبث للمشاهد المصرى والعربى لأول مرة

أحمد الدرينى: عرض أعمال عالمية بالمجان لأول مرة على شاشة القناة

شريف سعيد: خطوة فى معركة الوعى والمحتوى يتسم بالثراء

فنانون ومؤلفون: «بلدنا يتعمل عنها 1000 فيلم».. وخبراء تراث: ستحفظ الذاكرة الشعبية وتحافظ على الهوية

نواب: ضرورة لتصحيح المفاهيم المغلوطة داخل المجتمع

صحفيون وإعلاميون: ستكون مرجعية للأجيال المقبلة

أساتذة إعلام: ستوثق تاريخ مصر بصورة صادقة

وزير الخارجية يترأس وفد مصر بقمة «الاتحاد الأفريقى»

المتحدث باسم الوزارة: «شكرى» سيُلقى بيان رئيس الجمهورية حول أنشطة «مجلس السلم والأمن»

«معيط»: الدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنوياً لدعم الصناعة والزراعة

«التعليم العالى»: المستشفيات الجامعية ركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية 2030

«عاشور»: توفر «حياة كريمة».. و8 أفدنة لزيادة قدرة «بدر الجامعى»

الصفحة الثانية

أول قناة وثائقية مصرية تخرج إلى النور.. وانفرادات ومفاجآت فى ساعات البث الأولى

مصر تحكي للعالم

انطلاق البث التجريبى لـ«الوثائقية» اليوم.. وخريطة متنوعة للمحتوى بالتعاون مع شركات عالمية تشمل التاريخ والسياسة والعلوم والثقافة

«إدارة القناة»: نهدف لتحويل مصر إلى مركز ثقل إقليمى فى صناعة «الوثائقيات»

بث نخبة منتقاة من أفضل الأعمال الحائزة على جوائز دولية مدبلجة ومترجمة

الصفحة الثالثة

أحمد الدرينى: عرض أعمال عالمية بالمجان لأول مرة على شاشة القناة

رئيس القطاع الوثائقى: المحتوى يتسم بالتنوع والثراء ويلبى أذواق وثقافات مختلفة

شريف سعيد: طرحنا آلية شفافة ومحايدة للتوظيف واستقبلنا أكثر من 4 آلاف طلب

رئيس القناة: «الوثائقية» خطوة فى معركة الوعى.. وآن لمصر أن تقدم مرويتها

فنانون ومؤلفون: خطوة انتظرناها كثيرا.. وكل ركن داخل أرض المحروسة يحتاج إلى التوثيق

«لطفى»: يمكن أن تشكل مناخاً جيداً للترويج السياحى.. و«العدل»: بلدنا يمتلك مادة غنية تصلح لإنتاج 1000 فيلم وثائقى «زكريا»: نتمنى وجود برامج متنوعة.. و«سماح»: لدينا كوادر قادرة على المنافسة

الصفحة الرابعة

خبراء إعلام: القناة تنشر الوعى وتوثق تاريخ مصر بصورة صحيحة وصادقة لمواجهة «طيور الظلام»

«الحديدى»: أتوقع أن تحقق نجاحاً كبيراً لأن مصر لديها مادة علمية وتراثية غزيرة غير موجودة لدى الآخرين

«مصطفى»: «المتحدة» لديها تجارب ناجحة.. وتوجه الإعلام المصرى للإنتاج الوثائقى يعد تطوراً مهماً للغاية

صحفيون وإعلاميون: «الوثائقية» ستكون مرجعية معلوماتية بالصوت والصورة للأجيال القادمة

«أبوسعدة»: ستتحول إلى مكتبة وثائقية.. و«الشحات»: لا بد من التنويع بين السياسة والتاريخ والفنون والثقافة

«هاشم»: جاءت فى توقيتها.. و«أيوب»: لدينا كوادر قادرة على تنفيذ وثائقيات تنال إعجاب العالم

خبراء تراث: تحفظ الذاكرة الشعبية وتحافظ على الهوية

نواب: وجودها ضرورة لتصحيح المفاهيم المغلوطة وخلق وعى عام داخل المجتم

ننتظر توثيق الاحتفالات الشعبية والعادات والتقاليد المصرية بتقنيات حديثة وتدوينها بشكل علمى لائق

مفكرون ومثقفون: التاريخ المصرى يجب أن يتصدر أولويات القناة

الصفحة الخامسة

سقوط «رهانات التعثر» أمام ثانى تراجع للدين الخارجى.. وخبراء: مصر لم تتخلف يوماً عن السداد

بنك مصر يتبرع بـ33 مليون جنيه لمستشفى «بهية الشيخ زايد»

«المديونية» تتراجع 2.8 مليار دولار فى 6 شهور ومكونها الأكبر «طويلة الأجل».. و«عبدالله»: أداء الاقتصاد يتحسن

توقيع بروتوكول تعاون لسد احتياجات المؤسسة الطبية لاستقبال 500 ألف سيدة سنوياً

«أبوظبى الإسلامى - مصر» يشهد عاماً استثنائياً حافلاً بالجوائز المصرفية فى 2022

المصرف يحصد 20 جائزة عالمية 2022 تقديراً لإنجازاته فى تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية

مبادرة «الفن من أجل الحياة» تجمع تبرعات لصالح مستشفى 57357 بالتعاون مع أهم الفنانين التشكيليين فى مصر

الصفحة السادسة

«سيديكو» تبدأ التشغيل التجريبى لأول مصنع لإنتاج أدوية الأورام فى مصر

«البنك» يحافظ على صدارة مؤشرات القطاع المصرفى فى مصر وسط شهادات دولية بالأداء القوى إقليمياً

نتائج أعمال «قياسية» لـ«الأهلى المصرى» فى أول 9 شهور من 2022

تصدر البنك الأهلى المصرى القائمة بحصة سوقية بلغت 40.36% من إجمالى قروض القطاع المصرفى بنهاية سبتمبر 2022

ارتفاع الأصول والاستثمارات العقارية لـ225.456 مليار جنيه

ارتفاع أرباح

البنك قبل الضرائب لـ48.59 مليار

منتدى «لكى» بالمصرف المتحد يطلق هاشتاج «صناعة الأمل لزيادة الإنتاجية»

«عامر»: أحد أهم الدوافع للنجاح والعمل وزيادة الإنتاجية فى جميع فروع الجمهورية

CIB يحصل على تصنيف متقدم فى مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون

«زوام».. افتتاح أول مركز علاج طبيعى متكامل فى الشرق الأوسط

الصفحة السابعة

«أكسا مصر» تفوز بجائزة MENA IR كأفضل شركة تأمين فى شمال أفريقيا لعام 2023

5 مصرفيين مصريين فى قائمة «فوربس 2022»

جرمين عامر تُثرى المكتبة العربية بأول توثيق لـ«نفوذ المؤثرين على مواقع التواصل»

الكاتبة رصدت نشأة الظاهرة فى مصر.. وتبنّت تدشين مؤشر لدعم المسوقين

«هيتاشى إنرجى» تدعم التوسع فى شبكة الكهرباء فى مصر

«العتال هولدينج» تطلق West Leaves أول مشروعاتها فى غرب القاهرة

«إيسترن العقارية» تقترب من انتهاء تنفيذ 30% من «جينوفا» بالشيخ زايد

«أبوالنصر»: ضخ استثمارات جديدة بالسوق العقارية خلال الفترة القادمة

الصفحة الثامنة

السقوط فى السودان.. أداء سيئ للاعبى «الأهلى».. و«الشناوى» يواصل ارتكاب الأخطاء.. توهان من خط الدفاع.. وتغييرات متأخرة من «كولر»

المحروسة جاهزة لافتتاح أمم أفريقيا.. منتخب الشباب يبحث عن ضربة بداية قوية أمام موزمبيق.. و«جابر» يحفز اللاعبين

«فيريرا» يهاجم التحكيم الأفريقى ويكلف معاونيه بمهمة قبل مواجهة الترجى.. و«صبحى» ينفى التمرد

صدام مصرى.. بيراميدز وفيوتشر فى مواجهة أفريقية بالكونفيدرالية وغيابات بالجملة تضرب صفوف الفريقين