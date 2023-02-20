«هوكي الشرقية» بطل إفريقيا للمرة الـ26.. تتويج جديد في سجل الانتصارات

قال خالد بيومي عضو مجلس إدارة النادي و رئيس بعثة هوكي الشرقية، «صباح الفل وصباح البطولة وصباح الانتصارات وصباح تحيا مصر»، متابعًا بأن لقب بطولة أفريقيا للمرة الـ 26 هو إنتصار هام، إذ أن نادي الشرقية هو معقل بطولات الهوكي بالقارة الإفريقية، كونه حقق 26 بطولة.

فريق الشرقية للهوكي يدخل موسوعة جينيس

وأضاف بيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ نادي الشرقية دخل موسوعة جينيس العالمية بتحقيقه الـ 25 بطولة الماضية للهوكي، قبل حصوله على البطولة الـ 26 هذا العام بكينيا.

روح التحدي والإصرار أدت لتحقيق البطولة مخالفة للتوقعات

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة هوكي الشرقية، أن نادي الشرقية تمكن من تحقيق البطولة لـ 10 مرات متتالية، إذ إنه لم يسبق لأي فريق جماعي أن يحقق بطولة لمدة 10 سنوات متتالية من قبل، كاشفًا عن أن فريق الشرقية للهوكي هو فريق بطولات وفريق قوي، رغم الصعوبات والمعوقات، إذ إنّ الفريق كان بعيدًا عن تحقيق البطولة وفقًا للتوقعات بنسبة 50%، غير أن روح التحدي والإصرار التي تمتع بها أعضاء الفريق من الشباب الواعد مكنته من تحقيق النصر.