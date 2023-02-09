6 إنجازات أهلت مصر لدخول موسوعة «جينيس».. اعرفها

6 إنجازات مُهمة حققتها مصر في مجالات شتى، سواء في الصحة أو الآثار أو الغذاء حتى في مجال الطرق والكباري، لها علاقة وثيقة بمفهوم «التنمية الشاملة»، أهلتها بجدارة للدخول في موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية، وأبرزها كوبرى «تحيا مصر» بمحور روض الفرج، كأعرض كوبرى مُعلق في العالم، وأحدثها توزيع الوجبات المدرسية وحصول مصر على ر قم قياسي عالمي بأكبر عدد وجبات مدرسية خفيفة تم توزيعها والذي حققته شركة «سايلو فودز» للصناعات الغذائية بين سبتمبر 2021 ويونيو 2022.

المتحف المصري الكبير

في ديسمبر 2019، حقق المتحف المصري الكبير، رقما قياسيا جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك «توت عنخ آمون» باستخدام 7.260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب، وقد جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للترويج للمتحف المصري الكبير والتعريف به قبيل افتتاح.

أكبر كلمة سلام

وحققت مصر أرقاماً قياسية في سبتمبر 2020، من خلال تصميم أكبر كلمة سلام باستخدام 551 سترة نجاه في نحو 13 دقيقة و37 ثانية على ضفاف قناة السويس وبالتحديد في مدينة الإسماعيلية، وتم تحقيق كافة الشروط التي وضعتها جينيس لتصميم أكبر كلمة سلام.

مأدبة إفطار العاصمة الإدارية الجديدة

أما في يونيو 2019 فحققت مأدبة إفطار العاصمة الإدارية أرقاماً قياسية في موسوعة «جينيس»، كأطول مائدة في العالم كان بطول 2890 مترا في شهر رمضان وتم إطعام فيها ما يقرب من 7 آلاف شخص في حفل الإفطار الذى نظم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

صندوق تحيا مصر

وفي سبتمبر 2021، حقق صندوق تحيا مصر، إنجازا كبيرا بموسوعة «جينيس»، حيث سجل أرقاماً قياسية تختص بكل من أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية في العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية بإجمالي مليون كرتونة لمساعدة الأسر المصرية في كل نواحي الجمهورية، فالصندوق ضرب مثالاً يحتذى به في التعاون والتضامن بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فهو أكبر قافلة إنسانية في العالم في موسوعة جينيس وهذه ليست أول مره يسجل فيها الصندوق أرقاماً قياسية بل سجل رقمين قياسين الأول بحملة للتبرع للمواد الغذائية «300 ألف صندوق»، والثاني التبرع بأكبر كمية من الدواجن «2 مليون كيلو جرام»، برغم اشتراطات الموسوعة الدقيقة.

محطة بحر البقر

وفي 2021ن حصلت مصر شهادات جينيس العالمية بمشروع افتتاح أكبر محطة معالجة وتحليه مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، حيث تسلمت مصر 3 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بخصوص إنشاء أكبر محطة معالجة وأكبر محطة تحلية وأكبر محطة معالجة بالأوزون تنافس بها 6 محطات أمريكية مجتمعة ونجحت مصر فيها.

أكبر عدد وجبات مدرسية

واليوم تدخل مصر موسوعة «جينيس» في توزيع الوجبات المدرسية وحصولها على ر قم قياسي عالمي بأكبر عدد وجبات مدرسية خفيفة تم توزيعها هذا العام بواسطة «سايلو فودز» للصناعات الغذائية بين سبتمبر 2021 ويونيو 2022.