«رضا حجازي»: نسعى لتغيير الصورة الذهنية حول خريجي التعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن التعليم الفني قاطرة التقدم الاقتصادي، لافتا إلى ضرورة تغيير الصورة الذهنية لدي المجتمع عن خريج التعليم الفني.

تكريم أوائل الدبلومات الفنية

وأعرب وزير التعليم، خلال كلمته في الملتقي الدولي للتعليم الفني الذي افتتح اليوم، عن سعادته البالغة بتكريم أوائل الدبلومات الفنية لعام 2021/ 2022م، قائلا: «سعيد جدا وأنا أكرم أبنائي أوائل الدبلومات الفنية.. من يعمل في التعليم الفني كسبان ودورة العمل في التعليم تقدر تشوف المكسب الخاص بها سريعا».

ملتقى التعليم الفني

يذكر أن الملتقي يقام بمشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير آلان بيلو ومارجريت سانشو، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، -الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد، و توبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وتأتي فعاليات الملتقي، في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى، حيث ينعقد الملتقى برئاسة ورعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحظى النسخة الثانية من الملتقى برعاية وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما يشارك في رعاية الملتقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.