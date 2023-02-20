عضو بـ«الغرف التجارية»: القطاع العقاري لديه فرص للنمو رغم الأزمات الاقتصادية العالمية

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنّ الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية حاليًا تتطلب أفكارا خارج الصندوق لتنشيط حركة الاستثمار بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص.

القطاع العقاري المصري ينمو رغم الأزمات العالمية

وأضاف أنه رغم الأزمات الاقتصادية العالمية فإنّ هناك فرصًا قوية لنمو القطاع العقاري بشكل عام ولا بديل عن البحث عن فرص قوية لتصدير العقار خاصة في الدول العربية والخليجية بشكل خاص التي حققت عوائد اقتصادية كبرى نتيجة لارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، ما جعلها تحقق فوائض مالية كبيرة تبحث عن استثمارها في مشروعات اقتصادية خارج محيطها ونحن في مصر لدينا استثمار عقاري متميز ويحقق فرصا كبيرة في النمو نتيجة للبنية التحتية القوية والموقع الجغرافي المتميز.

ونوّه داكر عبد اللاه بضرورة وضع رؤية متكاملة لـ تصدير العقار تعتمد على حزمة من الإجراءات المحفزة منها منح الإقامة العقارية لمن يتملك عقارا في مصر، وكذلك التوسع في إقامة معارض عقارية مصرية بهذه الدول وتقديم تسهيلات لتملك الأراضي التي يتم تنفيذ مشروعات عقارية عليها، وإعداد خريطة عقارية واضحة تشمل خطة ورؤية الدولة في التوسع العمراني، وتسويق هذه الخريطة خارجيًا على غرار الخريطة الاستثمارية والصناعية.

عبداللاه: نستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا

وأكد داكر عبد اللاه، ضرورة التوسع في المشروعات العقارية التجارية والإدارية من مولات وفنادق ومنتجعات سياحية لتتماشي مع خطة الدولة في الوصول الى 30 مليون سائح سنويا، في مصر خلال الفترة المقبلة، و يتطلب إنشاء المزيد من الغرف الفندقية التي تستوعب هذه الأعداد وهذا الاستثمار يمكن التسويق له خارجيًا بشكل قوي لأننا في مصر في احتياج إليه بشكل كبير.

وذكر داكر عبد اللاه أنّ هناك دور مهم في ضرورة عقد شراكات مع مستثمرين عرب واجانب في مثل هذه المشروعات من خلال الاستفادة بالخبرات المصرية في هذا المجال وكذلك ضخ استثمارات أجنبية في السوق المصري وخبرات الادارة والتشغيل العالمية.

وأكد أن الاستثمار في القطاع الفندقي في مصر له فرص كبيرة في مصر حاليا بالتزامن مع خطة الدولة وكذلك ما تقوم به من ترويج سياحي متميز وتعدد الانماط السياحية الجاذبة لكل راغبي السياحة والسفر.

ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة عقد تحالفات اقتصادية بين المطورين العقاريين والمقاولين في تنفيذ المشروعات المختلفة لتوسيع نطاق الملاءة المالية لأي مشروع والبعد عن التأثيرات السلبية للاوضاع الاقتصادية الحالية .