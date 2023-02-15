القبض على تاجر عملة بتهمة غسل 20 مليون جنيه في شراء عقارات وسيارات

تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، إذ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

ضبط المتهم

وحاول المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية، وأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بقيمة 20 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.