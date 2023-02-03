إصلاح هبوط أرضي وإزالة أجزاء من عقارات آيلة للسقوط غرب الإسكندرية

استجابت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، لشكاوى الأهالي من شارع حافظ حسنين وتقاطع شارع ابن سالم بوجود هبوط عميق يسبب القلق وتتسرب مياه الأمطار بداخله، وكلفت إدارة المتابعة والطرق في الحي وبوجود مسؤولي المرافق من مياه وصرف صحي، وتم الكشف على الهبوط وتبين أنه هبوط أرضٍ جاف، وتم وضع طبقة أساس والتمهيد وجاري أعمال إعادة الشيء لأصله.

ووفق بيان، اليوم الجمعة، شددت سحر شعبان على سرعة الإصلاح حفاظًا على سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لأي شكوى تخصهم.

إزالة الخطورة الداهمة

ونفذ الحي حملة تم فيها إزالة أجزاء داهمة بعقار 4 في شارع ابن ترك، وإزالة الخطورة الداهمة لبلكونة بالعقار رقم 33 في شارع النظام في القباري، وإزالة الخطورة الداهمة ببلكونة في شارع المكس مع شارع الأمان والصادر بشأنهم قرارات من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في الحي، وجاري استكمال الحملات.

تمت الإزالة بناء على تعليمات المحافظ

ووفق بيان، جاء ذلك بوجود سكرتير عام الحي والمشروعات والشؤون القانونية في الحي، وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وتكليفات «شعبان»، بإزالة الخطورة الداهمة من العقارات حفاظًا على سلامة المواطنين والاستجابة الفورية لأي شكوى تخص المواطن.