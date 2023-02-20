الرئيس الأوكراني: استمرار تعاون روسيا والصين قد يسبب حربا عالمية

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي إنه إذا واصلت الصين تعاونها مع روسيا ستندلع حرب عالمية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأضاف زيلينسكي: «من المهم لنا ألا تدعم الصين روسيا في الحرب»، منوها إلى أن اوكرانيا جاهزة دائما لمساعدة مولدوفا.

بايدن يزور كييف

ويجري الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا لم يعلن عنها مسبقا ووصل إلى كييف عبر قطار من بولندا.

وقال زيلينسكي: «أشكر بايدن على دعمه الحرية والديمقراطية في العالم ويجب أن يتم تنفيذ مقترح السلام الخاص بنا.. لا بديل عن إقامة محكمة خاصة لمحاسبة روسيا».

وتابع: «على روسيا التعويض عن كل الأضرار التي سببتها.. نعمل مع أمريكا لتشديد العقوبات على روسيا».

كما قدم زيلينسكي الشكر لبايدن على كل ما قدمه من مساعدات عسكرية، مشيرا إلى أن أوكرانيا تقدر العلاقات مع الولايات المتحدة: «تدعمنا للحفاظ على أراضينا».

زيلينسكي: مصير النظام الدولي العالمي يتم تحديده في أوكرانيا

وأكد زيلينسكي أن مباحثاته مع بايدن كانت مثمرة للغاية قائلا: «هذه هي أهم زيارة لرئيس أمريكي إلى أوكرانيا وسنواصل التنسيق مع أمريكا»، مشيرا إلى أن مصير النظام الدولي العالمي يتم تحديده في أوكرانيا.