رئيس الأركان النرويجي: 310 آلاف قتيل ومصاب منذ اندلاع أزمة روسيا وأوكرانيا

قال رئيس الأركان النرويجي إريك كريستوفرسن، إن الأزمة الأوكرانية منذ اندلاعها في 24 فيراير الماضي، أسفرت عن 180 ألف قتيل أو مصاب في صفوف الجيش الروسي، و100 ألف في الجانب الأوكراني، إضافة إلى مقتل 30 ألف مدني، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

مقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفل جراء قصف أوكراني لـ «كريمينايا»

ولقي طفل «عام واحد»، مصرعه، وأصيب 4 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لمدينة كريمينايا بـ«مقاطعة لوجانسك»، التي أعلنت «موسكو» ضمها إلى أراضي «روسيا الاتحادية» إثر استفتاء في 2022.

وتوعد الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية «روس كوسموس»، قائد مجموعة المستشارين العسكريين «الذئاب القيصرية» بـ«دونباس»، دميتري روجوزين، بالانتقام من وحدات الجيش الأوكراني التي حاولت اغتياله خلال تواجده بـ «مقاطعة دونيتسك»، في 21 ديسمبرالماضي وأصيب على إثرها بشظايا صاروخية.

وقال «روجوزين»، في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إنه يعتزم العودة إلى «دونباس» بنهاية يناير الجاري.

أوربا تدرس إدارة أصول «موسكو» المصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا

من جانبه، يدرس الاتحاد الأوروبي إدارة الأصول الروسية المصادرة لإعادة إعمار أوكرانيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، كشف مصدر عسكري دبلوماسي، عن أن حاملة «صواريخ تسيركون» الفرط صوتية الفرقاطة الروسية «الأدميرال جورشكوف» ستجدد الإمدادات في ميناء «طرطوس» بسوريا، ثم تشارك في تدريبات مع البحرية الصينية والجنوب إفريقية، مقررة في فبراير «17- 27 من الشهر ذاته». وفي تركيا، سيناقش الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مع مجلس الوزراء، عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأمس الأحد، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، عبر «تليجرام»، إقالة نائب وزير تنمية البلديات والأقاليم والبنية التحتية فاسيل لوزينكيتش، بشبهة تلقيه رشوة 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها.

بدورها، أشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى فتح تحقيق بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.