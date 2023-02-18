أخبار روسيا وأوكرانيا اليوم.. السيطرة على بلدة في خاركيف بالكامل

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة على مدار الساعة، ومع مرور عام على اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن الجيش الروسي اليوم السبت السيطرة على بلدة في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، بعد هجوم استمر أسابيع.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان بشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا أنه جرى تحرير بلدة غريانيكيفكا في منطقة خاركيف بالكامل في اتجاه كوبيانسك، وبعد عمليات هجومية نفذتها وحدات مجموعة الغرب، وفقا لوكالة فرانس برس.

روسيا تعلن تحرير بلدة غريانيكيفكا في منطقة خاركيف

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية أشارت صباح اليوم السبت، إلى أن قرية غريانيكيفكا الصغيرة، جرى قصفها أمس الجمعة بالمدفعية الروسية، ولم تضح تفاصيل وذلك ضمن أخبار روسيا وأوكرانيا

يشار إلى أن بلدة غريانيكيفكا تقع على بعد 20 كيلومتر شمال شرقي مدينة كوبيانسك، والتي تعد المدينة الرئيسية في هذه المنطقة من خاركيف، وسيطر عليها الروس في الأيام الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية العام الماضي.

واستعاد الأوكرانيون مدينة كوبيانسك في سبتمبر الماضىي، والتي كانت تضم قبل اندلاع الأزمة نحو 30 ألف نسمة، بعد هجوم مضاد خاطف وعادت القوات الروسية معززة باستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في روسيا، إلى الهجوم في هذه المنطقة، منذ عدة أيام.

وفى سياق متصل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن اليوم السبت، إن مسألة الحوار مع روسيا متروكة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن كييف قادرة على اتخاذ القرار الصائب بشأن السلام مع موسكو.

كييف قادرة على اتخاذ القرار الصائب بشأن السلام مع موسكو

وشدد بلينكن خلال جلسة نقاشية حضرها وزير الخارجية الأوكراني، ديمترو كوليبا، في مؤتمر ميونيخ للأمن، على ضرورة عدم التهاون مع ما تفعله روسيا في أوكرانيا، منوها بأن أي ضمانات أمنية للحل في أوكرانيا يجب أن تتضمن عدم هجوم روسي آخر على أي دولة.