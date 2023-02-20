أسعار شنط رمضان 2023 في مصر.. تبدأ من 70 جنيها

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يتساءل المواطنون عن أسعار شنط رمضان 2023 في مصر، في ظل جشع بعض التجار واستغلال الظروف الاقتصادية العالمية. وتستعرض «الوطن» أسعار كرتونة رمضان في عدد من المحافظات، والتي تختلف أسعارها وفق محتوياتها.

أسعار شنط رمضان 2023 في مصر

وأكدت سهير شرف كبير مفتشي التموين بالمنوفية لـ«الوطن»، أن أسعار شنط رمضان 2023 في مصر داخل معارض شبين الكوم تصل إلى 100 جنيه، مشيرة إلى أن الشنطة تحتوي على 2 كيلو أرز، وكيلو سكر، وزجاجة زيت، وكيسين مكرونة، وكيس ملح، وبلح، كما يتم تجهيز شنط أخرى بأسعار مخفصة خلال الفترة المقبلة.

سلع مختلفة في شنط رمضان

أسعار شنط رمضان 2023 في مصر بمحافظة الشرقية هي الأخرى سجلت أسعارا أقل، حيث يتراوح سعر الشنطة بين 70 و80 جنيها، وفق ما أكده محمد سعد مدير عام الرقابة بتموين الشرقية لـ«الوطن»، مؤكدا أن الشنط تُطرح بأسعار مخفضة تسهيلا على المواطنين وتحتوي على مختلف السلع الغذائية الأساسية.

وأعلن عدد من سلاسل المحال التجارية عن أسعار شنط رمضان 2023 في مصر، حيث تبدأ الأسعار من 90 جنيها، وتشمل زيت وسكر وشاي وأرز ومكرونة وبلح، وتصل إلى 220 جنيها.