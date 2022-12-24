متحدث «الأوقاف» لـ محمد الباز: توزيع شنط رمضان على الأسر الأكثر احتياجا

قال الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه في إطار استعداد القطاع الديني لشهر رمضان المبارك، تم التوجيه بإعداد الخطة الكاملة لشهر رمضان، متضمنة إقامة صلاة التهجد والاعتكاف بالمساجد الكبرى.

توفير مليون شنطة تحتوي على سلع غذائية

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنه تم إعداد خطة موسعة أيضًا لتوفير مليون شنطة تحتوي على سلع غذائية يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، مع توفير 300 طن لحوم، ويبدأ توزيع الشنط على الأسر قبل شهر رمضان بنحو 3 أيام أو أكثر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الأوقاف: «سيتم توفير السلع مع خلال التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب إعداد قوائم بالأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع التضامن حتى نضمن أن تصل الشنط إلى مستحقيها».

ولفت إلى أنه تم فتح الباب أمام القراء المعتمدين لدى الإذاعة والتليفزيون ومن أصحاب الصوت الحسن المسجلين بوزارة الأوقاف، لمن يرغب منهم في إقامة صلاة التهجد بالمساجد الكبرى، حتى نساعد على عمارة بيوت الله بالأصوات الحسنة.

وأردف: «هناك توجيه مباشر للمديريات بإعداد خطة تتضمن المساجد التي ستقام فيها صلاة التهجد والاعتكاف، لأن هناك ملايين الناس منتظرة».