شنط رمضان تنعش البقوليات في الأسواق.. والغرف التجارية تتوقع تراجع الأسعار

تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تستعد الأسواق المصرية لطرح كل السلع الغذائية، وخاصة البقوليات التي يزداد الإقبال على شرائها، خلال الفترة الحالية.

إقبال المواطنين على شراء العدس والأرز

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السيدة زينب قال تجار وأعضاء الغرف التجارية، إن أسعار الأرز والعدس والفول، تختلف من منطقة إلى أخرى، حسب النوع والحجم.

وقال يوسف عبد الجواد، أحد تجار الجملة، إن اقبال المواطنين على شراء العدس والأرز مستمر طوال العام، ويزداد الإقبال عليه في فصل الشتاء، إذ من المتعارف عليه أنه وجبة شتوية تساعد على تدفئة المواطنين.

وأضاف أن البيوت المصرية وأصحاب الخير، يستعدون لاستقبال شهر رمضان من خلال شراء ما يحتاجونة من سلع غذائية التي يعد الأرز والعدس والفول أهمها.

وأشار إلى أن أسواق الجملة تطرح أسعارا وعروضا مخفضة على الأرز والعدس، تتراوح بين الـ25 و35 جنيها، والأرز البلدي من 22 لـ25 جنيها، والبسمتي الأصفر 65 جنيها، والأبيض 75 جنيها.

انخفاض سعر العدس في أسواق الجملة

ومن جهته، قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار العدس في أسواق الجملة، شهدت انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة وصل لـ31 جنيها، بعد أن سجل 40 جنيها الشهر الماضي حيث انخفض الطن حوالي 9,000 جنيه، ذلك يمثل حوالي 23% من أصل الرقم الذي جرى تسجيله الشهر الماضي.

وأضاف أن انخفاض السعر بشكل كبير جاء نتيجة الإجراءات الجمركية المستمرة للإفراج عن السلع الغذائية، بعد مرور شهدت تكدس بعض السلع الغذائية، وبالأخص السلع الرئيسية والمهمة مسيرا إلى أن الفترة الحالية من كل عام تشهد رواجا للسلع لاعتبارها بروتين نباتي مناسب لفترة فصل الشتاء التي تزداد به المبيعات من 30 لـ35%.

وأكد نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن الرواج على سوق الحاصلات الزراعية والبقوليات يزداد مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك نتيجة شراء الشنط الرمضانية التي يعدها العديد من المواطنين، والتي تكون من أهم محتوياتها العدس والفول والفصوليا واللوبيا والأرز مضيفا أن الفترة الحالية تشهد استقرارا في الأسعار.