الحبس سنة لمتهم بتعاطي الهيروين في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بتعاطي المخدرات في مدينة نصر، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، بأنّه أحرز بقصد التعاطي جوهر الهيروين المخدر.

وكشفت تحقيقات النيابة أنّه حال تواجد المتهم داخل إحدى محطات الوقود بدائرة قسم أول مدينة نصر، دخل إلى دورة المياه وتغيب داخلها لمدة زمنية تقترب من الساعة وبالطرق عليه لم يستجب، فتم إبلاغ الشرطة وانتقل على إثر ذلك معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر لمسرح الواقعة، وبالدلوف للمرحاض رأي المتهم محرزا محقن طلبي يحوى جوهر الهيروين المخدر، أحرزه بقصد التعاطي.