حبس 3 متهمين للاتجار في المواد المخدرة بالمرج.. محام يوضح العقوبة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالاتجار في 6 كيلو من المواد المخدرة بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تبلغ من أحد الأشخاص بقيامهم بالترويج والاتجار بالمخدرات بالمنطقة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاستكمال التحقيقات.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج بقيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بالاتجار بمخدر الحشيش بالمنطقة.

بالفحص والتحريات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام – عدد 1000 قرص مخدر - 3 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى واقروا بارتكاب الواقعة وامتلاك السلاح للدفاع عن نفسهم والمخدرات للاتجار والترويج لها وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات الاقنوني اللازمة ضدهم.