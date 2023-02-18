السجن 7 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بقنا، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات لاتهامه بالاتجار في الشابو المخدر، بمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

جاء الحكم في محكمة جنايات نجع حمادي برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

أحداث الواقعة

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من عام 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم «محمد. ع. م»، البالغ من العمر 29 عاما، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر الشابو بقصد الاتجار وتوزيعه على عملائه بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

جنايات نجع حمادي

وأحيلت القضية التي حملت رقم 20338 لسنة 2022 جنح نجع حمادي والمقيدة برقم 2383، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات.