العثور على جثة شاب مجهول الهوية في منشأة ناصر..التحريات: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية في القاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب مجهول الهوية تحت أحد الكباري بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

انتداب الأدلة الجنائية وأخذ بصمات المتوفى

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت انتداب رجال الأدلة الجنائية لأخذ بصمات الشاب المتوفى ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام، للتعرف علي هويته.

كما طلبت النيابة العامة تصوير الجثة، ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة في القاهرة، للتعرف على صاحب الصورة من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية

وتلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا بالعثور على جثة شاب أسفل كوبري بدائرة قسم الشرطة، وبالإنتقال تبين وجود جثة شاب مجهول الهوية ولا يحمل أي أوراق تدل عليه، كما تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وخلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت بأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة