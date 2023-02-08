قضية طلاق تنهي حياة سيدة منشأة ناصر.. وقانوني يوضح عقوبة الزوج

بينما كانت الجدة تجلس داخل منزلها تتفاجأ بأحد الأشخاص يقف على باب منزلها يصرخ وينادي «إلحقي يا حاجة.. بنتك ماتت»، خرجت الجدة مسرعة وتوجهت سريعًا لتفاجأ بالصدمة، ابنتها مستلقية على الأرض، وقد تجمع الكثير من الأهالي حولها، جلست بجوار ابنتها تبكي وتصرخ، وبعد أن تمّ نقلها إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

طعنات بعد دعوى طلاق للضرر

أصيبت الضحية بعدة طعنات وضربات في أماكن متفرقة من جسدها، وبعد وصولها إلى المستشفى بدقائق قليلة لفظت أنفاسها الأخيرة، ليخبر الفريق الطبي أسرته، بمجرد سماع الأم للخبر حتى سقطت أرضًا مغشيًا عليها ليحاول الأهالي إفاقتها.

وبدأ رجال الشرطة، إجراء التحريات في الجريمة حتى توصلوا إلى أنَّ القاتل هو زوج المجني عليها عامل، وتمّ بضبطه ليعترف بجريمته وأنه أقدم على إنهاء حياتها بسبب طلبها للطلاق، ورفعت دعوى طلاق للضرر ودعوى نفقة لصغيريها ضده ليقرر حينها قتلها، إذ نشبت مشادة كلامية بينهما واستل سكينًا وسدد له عدة طعنات،، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة وعاقبته المحكمة بالسجن المؤبد.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة القانونية، أوضح حسن شومان المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه وفق الاتهام المسند من النيابة العامة للمتهم بالقتل العمد فإن عقوبته وفق قانون العقوبات «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».