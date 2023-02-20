تأجيل إعادة محاكمة متهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة الإرهابي لـ21 مارس

أجلت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، جلسة إعادة محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه، لـ21 مارس.

وخضع المتهم إلى جلسة تحقيق مكثفة من قبل النيابة العامة، ووجّهت له وآخرين سبق الحكم عليهم، أنّهم في الفترة من عام 2008 وحتى مايو 2013، في دائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بإدارة وتأسيس جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين.

وأصافت أوراق القضية، أنّ المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم منعوا مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، فضلا عن التخابر مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم لتنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.