«الجنايات» تستكمل محاكمة متهم بالانضمام إلى تنظيم القاعدة بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيًا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين صدر عليهم حكما، بالانتماء إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه.

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

الاتهامات في القضية

وبعد انتهاء النيابة العامة، في قضية التخابر مع تنظيم القاعدة، تبيّن أنّ المتهمين في الفترة من عام 2008 وحتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، أسسوا وأداروا جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنّهم تخابروا مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية للإضرار بالأمن والسلم المجتمعي.