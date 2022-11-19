تأجيل محاكمة متهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة لـ18 ديسمبر

أجلت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والتخابر لصالحه، لـ18 ديسمبر للاطلاع، وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين في غضون الفترة من عام 2008 وحتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بتأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات أجنبية بالبلاد.