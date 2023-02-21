كيف أثر فؤاد المهندس في المشوار الفني للمنتصر بالله ؟.. اليوم ذكرى ميلاد

نجم متفرد في مدرسة الكوميديا، استطاع أن ينتزع الضحكات من القلوب بتلقائية وعفوية دون مجهود، ونجح خلال مشواره الفني في تقديم مجموعة كبيرة من الأعمال خلقت رابطًا قويًا مع الجمهور الذي يبتسم بمجرد ذكر اسمه، وتمر اليوم الذكرى الـ 73 على ميلاد الفنان المنتصر بالله، الذي رحل عن عمر يناهز الـ 70 عاما، في سبتمبر 2020.

لعب الفنان فؤاد المهندس، دورًا كبيرًا في تغيير مسار حياة الفنان المنتصر بالله، وذلك وفقًا لما رواه الفنان الراحل في لقاء مع صفاء أبو السعود في برنامج «ساعة صفا»: «كانت معجب بفؤاد المهندس جدًا، وكان حلم حياتي أمثل أدامه، وقال لي واحد من أصدقائي إنه شغال معه في مسرحية جديدة وطلبت منه أنه يقدمني له».

وتابع المنتصر بالله: «وبالفعل قابلت الأستاذ واتكلمنا سوا، وقولت له أنا نفسي أعمل معاك دور بنكلة، قال ليا تعالى بكرة وأعمل دور بـ 3 تعريفة، ورحت له في اليوم اللي بعده، لكنه ماكنش موجود، والمخرج سمير الصفوري كان موجود فعرفته بنفسي، وكان دوري فقط 3 جمل فقط (مصر لنا وإنجلترا إن أمكن)، (بكرة العصر هتنهض مصر) و(نموت ونحيى في حضن يحيى)، بس لفت نظر سمير العصفوري وفؤاد المهندس بعد إعجاب الجمهور بيا».

المنتصر بالله: فؤاد المهندس قطع لي استمارة الهجرة

وكشف المنتصر بالله، أنه كان يستعد للهجرة إلى إحدى الدول الأجنبية قبل لقاء فؤاد المهندس، قائلا: «كنت عامل استمارة هجرة في إحدى الدول الأجنبية، خدها مني وقطعها وقالي مفيش هجرة أنت هيكون ليك اسم كويس في البلد دي».