مهندس الديكور أنسي أبو سيف: رفضت فيلم «إبراهيم الأبيض» بسبب «الكيت كات»

التقى مهندس الديكور أنسي أبو سيف، الجمهور، في ندوة خاصة وماستر كلاس على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، المستمرة فعالياته حتى 22 فبراير الجاري.

وقال أنسي أبو سيف، إنه تعلم الكثير في مجاله من عمال السينما، لأنهم يعلمون أكثر من أي شخص ولديهم أرث عمره أكبر من 100عام من المعرفة، موضحا: «زمان مكنش التطوير زي دلوقتي ولقيت نفسي تلميذ قدام أسطى نجار لما عدل على شغل ليا بعد ما حققت نجاح كبير في يوميات نائب في الأرياف واتغريت في نفسي شوية».

أنسي أبو سيف: أقعد في البيت أحسن من التعامل مع عمال السينما بنظرة فوقية

واستطرد أنسي أبو سيف موضحا: «نجار السينما ميعرفش يعمل كرسي أو ترابيزة لكنه يقدر يبني عمارة بطريقته وأسلوبه.. وأقعد في البيت أحسن من التعامل مع العامل بنظره فوقية».

وكشف مصمم المناظر أنسي أبو سيف عن رفضه العمل في فيلم «إبراهيم الأبيض» في البداية، قائلا: «بعد نجاح الكيت كات بقى كل اللي بيتعرض عليا أفلام تدور أحداثها في حي شعبي.. ولكن بعد تدقيق في القصة بنيت ديكور كامل بداية من جبل المقطم حتى الحارة الشعبية ومنزل عبد الملك زرزور».

وتحدث أنسي أبوسيف عن كيفية توظيف الديكور دراميا، بعدما تمكن من تقديم أعمالا يشهد لها على مدار مشواره الفني، أبرزها الحرافيش، الكيت كات، أيام السادات وغيرهم.

وتوافد الجمهور بأعداد كبيرة لحضور ماستر كلاس أنسي أبو سيف، والتواجد مبكرا قبل موعد الندوة للاستفادة من تاريخه الفني.

أقيمت ندوة مهندس الديكور ومصمم المناظر أنسي أبو سيف، في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، بحضور الجمهور والنقاد ووسائل الإعلام، وأدارها المخرج السينمائي أحمد نبيل.

تفاصيل الدورة الحالية من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير منذ انطلاقه الخميس الماضي، عدد من الندوات والفعاليات، أبرزها ندوة تكريم مع الفنانة سماء إبراهيم، وماستر كلاس مع المخرج محمد ياسين، حضرهما أعداد كبيرة من الجماهير والصحفيين.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية. ، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.