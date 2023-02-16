تفاصيل حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

انطلق حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مساء الخميس 16 فبراير، في دار أوبرا الإسكندرية بحضور نجوم الفن ووسائل الإعلام وجمهور السينما بعروس البحر الأبيض المتوسط.

وحضر حفل افتتاح المهرجان كل من الفنان رمزي العدل والمنتج محمد العدل، ودكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، والمخرجة نجوى نجار، والمخرج عمر عبد العزيز، والممثلة رشا مهدي، سامية أسعد، والمنتجين صفي الدين محمود ومعتز عبد الوهاب.

بدأ حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بالسلام الوطني، ثم وجهت مقدمة الحفل شكر خاص إلى السفارة الهندية بالقاهرة لتقديمها الفقرة الفنية بالحفل على مسرح سيد درويش.

ثم افتتح رئيس المهرجان المخرج محمد محمود الفعاليات بكلمة رحب فيها بجمهور الإسكندرية في الدورة التاسعة، قائلا إن المهرجان بدأ بطموح عام 2015 حتى وصل لما هو عليه اليوم يستضيف ويعرض 70 فيلما من 46 دولة حول العالم.

شراكة مع مهرجانات دولية

وأكد رئيس المهرجان أنه على مدار السنوات الماضية، تم عقد شراكات مع موسسات ومهرجانات دولية تستهدف استقطاب أفلام مهمة، وعقد شراكة مع مهرجانات دولية منها في إسبانيا وأمريكا، للاستفادة من تجاربهم.

كما وجه المخرج محمد محمود شكرا لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على دعمها للمهرجان، وهيئة تنشيط السياحة ودار أوبرا الإسكندرية لاستضافة الافتتاح والختام.

وحرص المنتج السينمائي محمد العدل رئيس شرف المهرجان، على توجيه كلمة في حفل الافتتاح، قال فيها: أنا كل سنة بقف في المكان ده ويكون فخور وسعيد بما حققه الشباب القائمين عليه اللي كل سنة بيبهروني عن اللي قبلها حتى وصلنا للدورة التاسعة.

واستطرد المنتج محمد العدل: «بشكر كل الرعاة والداعمين وأتمنى أن يدعمه كل من يستطيع»، موضحا: «من 9 سنين جاء إلى مكتبي مجموعة شباب صغيرين وقالولي عاوزين نعمل مهرجان للأفلام القصيرة، ودعمتهم على قد ما أقدر، والمهرجان ده الوحيد اللي بيعملوه وبيحضروه أبناء محافظتهم».

وصعد الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، لإلقاء كلمة نيابة عن الوزيرة التي اعتذرت عن الحضور لظروف العمل.

وقال الدكتور خالد عبد الجليل في كلمته: «دكتور محمد العدل والمخرج عمر عبد العزيز ورئيس المهرجان والسادة الضيوف أنقل إليكم تحية تقدير واحترام من معالي وزير الثقافة نيفين الكيلاني التي منعتها ظروف العمل من الحضور ولكن كل الدعملرحلة مجموعة من الشباب من عشاق السينما، رحلة مليئة بالشغف والحلم والإرادة التي أوصلتنا إلى رحاب الدورة التاسعة».

واستطرد مستشار وزير الثقافة قائلا: «المهرجان كان ولايزال الوحيد الذي يقدمه المجتمع المدني ويسير على الطريق الصحيح منذ انطلاقه ومن يتابع الحضور والأفلام يعرف أنه مهرجانا ناجحا، وهذه الدورة علامة على أن هؤلاء الشباب أصابوا الهدف».

فيما قال مدير المهرجان محمد سعدون، في كلمته إنه على مدار 9 سنوات من السعي وراء حلم السينما ومشاهدة الأفلام زادت قيمة المهرجان وبريق النجوم والأعمال المشاركة به، موجها الشكر لكل من يدعم المهرجان في الإسكندرية.

استعراض الأفلام المشاركة في المسابقة

واستعرض مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عدد من الفيديوهات حول الأفلام المشاركة في مسابقاته المختلفة، كما وجهت تحية إلى أعضاء لجان التحكيم للمسابقتين العربية والطلبة، وأعضاء لجنة التحكيم للمسابقة الدولية.

وقدم المنتج السينمائي المصري صفي الدين محمود، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف، درع هيباتيا الذهبي لمنفذ الملابس السينمائي رفعت عبد الحكيم تقديرا على مساهماته الكبيرة في دعم صناع السينما المصرية بشكل عام و الأفلام القصيرة بشكل خاص.

وحرص المنتج محمد العدل على الانضمام إلى المنصة لتكريم رفعت عبد الحكيم قائلا: «كان لازم أقتحم اللحظة دي، أنا أعرف رفعت عبد الحكيم من سنة 2001، لما كنت بعمل فيلم أصحاب ولا بيزنس وكان المسئول عن الملابس الحاجة هدى والدته، وإحدى الممثلات قررت في نص الفيلم إنها تعتزل وأنا معرفتش، لكنها أقنعتها إن دي فلوس ناس وخراب بيوت وخلتها تكمل الفيلم».

فيما حرص مهندس الديكور أنسي أبو سيف على إلقاء كلمة بهذه المناسبة قائلا: «بما إننا في مهرجان للأفلام القصيرة ده أمر واعد وبيدينا أمل في سينما الشباب.. في جنود مش باينين من غيرهم مش هيبقى في فيلم.. والمطبخ هو اللي بيدي قيمة للعمل ومنها الملابس.. الشخصية بتبان من ملابسها والنجوم عارفين يعني إيه أهمية إن الممثل يلبس الشخصية بتاعته وده وراه جنود منهم رفعت عبد الحكيم».

فيما شكر رفعت عيد الحكيم الجميع والمهرجان على تكريمه، موجها الشكر والتقدير لعدد من الشخصيات التي منحته مساحة للعمل في المجال السينمائي وتحقيق النجاح وأبرزهم مصممة الملابس ناهد نصر الله وريم العدل.

وتسلمت الممثلة المصرية سماء إبراهيم، درع هيباتيا الذهبي تكريما لعطاءها المستمر على مدار مشوارها الفني ودعمها للأفلام القصيرة.

ولم تتمالك سماء إبراهيم دموعها لحظة تسلم التكريم من المنتج محمد العدل، وقالت إنها وقفت على مسرح سيد درويش منذ صغرها لمشاهدة شقيقها الراحل الذي كان يمثل على نفس المسرح في أواخر السبعينات.

ووجهت سماء إبراهيم الشكر لأسرتها ووالدتها وشقيقتها وقالت إن الأسرة هي الداعم الأول دائما، معبرة عن سعادتها بتكريمها في محافظتها الإسكندرية ووجهت الشكر لكل من يصنع الفن لأنه حياة.

واختتمت فعاليات حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بعرض الفيلم الأسترالي «سمك القرش shark».وتدور أحداث فيلم «القرش» حول صوفي، وهي امرأة تحب المقالب هي وزوجها جاك، لكن للأسف سعي الزوجين للتفوق على بعضهما البعض أدى إلى أفظع كارثة على الإطلاق.

فيلم افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، من إخراج ناش إدجيرتون وبطولة روز بيرن ومدته ١٥ دقيقة، وسبق عرضه فى عدة مهرجانات أهمها تورنتو السينمائى الدولى ومهرجان معهد الفيلم الأمريكى ومهرجان أتلانتا السينمائى وغيرها، ويعرض فى افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فى عرضه الأول فى إفريقيا والشرق الأوسط.تقام عروض أفلام المهرجان فى سينما مترو بوسط البلد خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير الجارى، وجميع العروض مجانية ومفتوحة للجمهور طوال فترة المهرجان.

تتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.