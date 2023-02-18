الفنان مينا النجار في ندوة ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شارك الفنان والدكتور مينا النجار، في عروض أفلام تلتها ندوة نقاشية، في إطار تعاون مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مع ملتقى «ميدفست مصر»، وعُرض في الندوة فيلمان قصيران هما «First» و«AMA» ليتناول من خلالهما علاقة الصحة بالأفلام.

فعاليات المهرجان حتى 21 فبراير

ويقام مهرجان الإسكندرية في الفترة بين 16 حتى 21 فبراير الجاري، وأدار الندوة الدكتورة شاهندة خليل أخصائية الطب النفسي الحاصلة على الماجستير من جامعة الإسكندرية، وخلالها سلّط مينا النجار الضوء على فكرة القبول الذاتي والمجتمعي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي الذي قد يتحول لضغط نفسي على الإنسان، ومدى وعي الجمهور بها في وقتنا هذا.

ومهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أسسته جمعية دائرة الفن، وانطلقت دورته الأولى 2015 بهدف توفير أجواء مناسبة لتبادل الخبرات بين صناع السينما من جميع أنحاء العالم، وإتاحة الفرصة أمام صناع الفيلم القصير لعرض أفلامهم، سواء كانت روائية أو تسجيلية، أو تحريك أمام الجمهور وتوفير منصة آمنة لعرض أعمالهم وحصاد نتاج جهدهم كما يسعى المهرجان إلى تطوير السينما القصيرة والارتقاء بها.

معلومات عن مينا النجار

ومينا النجار هو مدير ومؤسس ملتقى «ميدفست – مصر»، وهو الملتقى الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تأسس 2017 ليمزج ما بين الصحة والأفلام، ويسلط الضوء على الموضوعات المختصة بالصحة بما يتضمن فعاليات وورش عمل على مدار العام.

وشارك مينا النجار كممثل في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام كان أبرزها «ريفو»، و«الجماعة 2»، و«جبل الحلال»، و«إذاعة حب»، كما عمل كمخرج وحصل على العديد من الجوائز.

ولدى مينا النجار شغف بتسلق الجبال والسفر حول العالم، حيث سافر أكثر من 60 دولة مختلفة، وتسلق 20 قمة جبلية من بينهم ثلاثة من أعلى 7 قمم في العالم.