إنتاج سماعات «أندوريد» تترجم المحادثات بين الأشخاص بـ37 لغة

يتجه الكثير من المواطنين في الوقت الحالي إلى السفر لدول أخرى سواء لقضاء العطلة السنوية أو العمل أو للدراسة، لكن تواجه المسافرين أزمة في اختلاف الثقافات واللغات، ما يصعب من عملية التفاهم بين الأشخاص والاندماج.

وقال موقع «ماشابل» الأمريكي أنه في الوقت الحالي جرى إنتاج سماعات للأذن تشبه سماعات الأذن اللاسلكية المتعارف عليها في الوقت الحالي، والتي توفر خدمة ترجمة المحادثات للشخص الذي يرتديها.

وأشار الموقع إلى أنه جرى العمل على إنتاج سماعات للأذن من قبل إحدى الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا، ويمكنها ترجمة أكثر من 37 لغة من جميع أنحاء العالم، كما يمكنها أن تساعد مستخدميها في التخطيط لقضاء إجازة ممتعة.

سعر سماعات الترجمة

وأوضح الموقع أن سعر السماعة يبلغ 115.99 دولارًا، وتتيح هذه السماعات ترجمة المحادثات الحية في أي مكان تذهب إليه، وقد لا تجعلك سماعات الأذن هذه تتحدث بطلاقة، لكنها قد تساعدك على فهم المتحدثين الفرديين أو مجموعات المتحدثين بلغة أخرى.

وأشار التطبيق إلى أن السماعات تعمل على أجهزة Android أو iOS من خلال تطبيق يجرى تحميله على الهاتف واختيار اللغات المراد ترجمتها والترجمة إليها.

وأكد الموقع أن السماعات تدعم اللغات الألمانية والفرنسية واليابانية والعربية والصينية والفنلندية والتايلاندية واليابانية والتشيكية وغيرها، وعندما لا تحتاج إلى الترجمة، يمكنك أيضًا الاستماع إلى الموسيقى أو الرد على المكالمات.