جمارك السلوم تحبط محاولة تهريب سماعات طبية بقيمة 150 ألف جنيه

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسي بالتنسيق مع قسم البحث الجنائي، من إحباط محاولة تهريب عدد من السماعات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تهريب بضائع أجنبية إلى داخل البلاد

وبناء على المذكرة المقدمة من محمد بدر مأمور مكافحة التهريب، ومحمد حنفي بالأمن الجمركي، وقسم البحث الجنائي، مفادها اعتزام «س. م. س»، سائق ليبي الجنسية، تهريب بضائع أجنبية الصنع إلى داخل البلاد.

وبالعرض على محمد عبدالعظيم مدير إدارة الوارد والركاب، كلف عبدالواحد حسن مأمور حركة في حضور مقدمي الإخباريات لمعاينة وكشف السيارة، وتبين وجود 300 سماعة طبية صغيرة.

وبلغت قيمة المضبوطات 150 ألف جنيه.

تحرير محضر ضبط جمركي

وقرر محمد إبراهيم الوكيل مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 124 لسنة 2022، وحرره عيد زهران وأحمد نور الله بالشئون القانونية، وجرى التصالح مع الجمارك، وسداد التعويض الجمركي المستحق.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط جميع محاولات التهرب الجمركي.