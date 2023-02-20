بوركينا فاسو تشرع في تجنيد 50 ألف متطوع بعد الاتفاق مع الجانب الفرنسي

قالت القوات المسلحة في بوركينا فاسو إن فرنسا وبوركينا فاسو احتفلتا رسميا بنهاية العمليات العسكرية الفرنسية في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعد اتفاق الطرفين، وقامت الأخيرة بتجنيد 50 ألف متطوع لمواجهة خطر الإرهاب المتصاعد.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة جان إيمانويل ويدراوجو للإذاعة والتليفزيون في بوركينا فاسو: «ننهي الاتفاق الذي يسمح للقوات الفرنسية بالتواجد في بوركينا فاسو، هذه ليست نهاية العلاقات الدبلوماسية بين بوركينا فاسو وفرنسا».

الرابعة عالميا من التأثر بالإرهاب

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن بوركينا فاسو التي تعد الرابعة عالميا كأكثر الدول تأثرا بالإرهاب، تكافح منذ عام 2015 تمردًا واسعا أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص، ونشرت فرنسا 400 جندي من القوات الخاصة في بوركينا فاسو لمحاربة التمرد لكن العلاقات تدهورت في الأشهر الأخيرة، كما سحبت فرنسا أيضًا قوات برخان من مالي في عام 2022.

مخاوف من انتشار الإرهاب في الدولة

وأوضحت أن انسحاب القوات الفرنسية يثير مخاوف بشأن الوجود المتزايد للجماعات الإرهابية في المنطقة لكن المجلس العسكري في بوركينا فاسو قام بتجنيد 50 ألف شخص للانضمام إلى المتطوعين للدفاع عن الوطن، ومحاربة المتطرفين الذين يحتلون حاليًا ما يقرب من نصف البلاد.