وزير الداخلية يلتقي وزير الأمن القومي الغاني لتعزيز قنوات مكافحة الإرهاب

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ألبرت كان داباه، وزير الأمن القومي لجمهورية غانا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

زيارة وزير الأمن القومي الغاني

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون بين أجهزة الأمن في البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، إذ أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتي في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، مُؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، وتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في مجال مُكافحة الإرهاب، مُشيدا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التي شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للاستفادة منها في صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية بدولة غانا في مختلف المجالات التدريبية.

وزير الداخلية يرحب بزيارة وزير الأمن القومي الغاني

ومن جانبه، أعرب محمود توفيق وزير الداخلية، ترحيبه بزيارة وزير الأمن القومي لجمهورية غانا للقاهرة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة غانا في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين، مُشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.