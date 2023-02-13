السيسي: الإرهاب أصبح «تاريخ» ولم يعد له وجود في مصر

تطرّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الإرهاب الذي استهدف مصر في أعوام 2011، و2012، و2013، قائلا إنّه أصبح تاريخا ولم يعد له أي وجود حاليا.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في الجلسة الحوارية على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات، أنّ الإرهاب استهدف في الماضي مدارس ومساجد وكنائس وبنية تحتية، وقتل المواطنين في الشوارع، متابعا: «المصريون وقتها طالبونا بأن نقضي على الإرهاب ليعيشوا في أمان، وهو ما تحقق بالفعل ونجحت فيه الدولة».

وتحدّث الرئيس عن مشروعات البنية التحتية في مصر، قائلا إنّ الدولة خططت لعمل مشروع تأمين صحي كامل خلال 10 سنوات، حيث كانت الخطة على 15 في البداية وجرى تقليصها لـ10، وتعاوننا مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروع، لافتا إلى أنّ مشروعات البنية التحتية، وفرت فرصا مميزة لـ5 ملايين مواطن، ما يعني علاج مشكلة البطالة، خاصة أنّ ملايين الشباب الذين كانوا يعملون في ليبيا عادوا إلى مصر.