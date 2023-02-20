عرض مسرحية تقدر على شاشة التليفزيون ببرنامج صاحبة السعادة لأول مرة

يعرض مساء اليوم لأول مرة العرض المسرحي تقدر الذي أقيم فى دار الأوبرا المصرية وذلك ضمن مبادرة إحياء المسرح المدرسي، عبر برنامج صاحبة السعادة التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة dmc.

وكشفت الصفحة الرسمية لقناة dmc عن موعد عرض مسرحية تقدر للمرة الأولى من خلال نشر عدد من الصور الخاصة بأبطال العمل فى حلقة خاصة مع الفنانة إسعاد يونس من داخل برنامج صاحبة السعادة ومن بينهم دكتور مدحت العمل كاتب العمل والمخرجة بتول عرفة وعدد من الأطفال الذين ظهروا فى العرض.

عرض مسرحية تقدر لأول مرة على التليفزيون

وكشفت الصفحة الرسمية موعد عرض مسرحية تقدر قائلا: «لأول مرة عرض مسرحية تقدر كاملة من خلال برنامج صاحبة السعادة في مبادرة عودة المسرح المدرسي انتظرونا الليلة الساعة 11 مساء فقط على dmc».

يذكر أن عرض تقدر شارك فيه عدد كبير من النجوم منهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد وحنان مطاوع وفرقة بلاك تيما وغيرهم.