زينة لـ صاحبة السعادة: أحمد زكي كان رافض مشاركتي في «أرض الخوف»

قالت الفنانة زينة، إن المنتج داود عبد السيد اعترض في بداية الأمر على مشاركتها في فيلم أرض الخوف بسبب صغر سنها، متابعة: «كان عندي 14 سنة وشركة الإنتاج قالوا لي إن سني صغير ومحتاجين إقرار من ولي الأمر وشروط كتير، ورحت البيت عملت الإقرار بنفسي وأختي ساعدتني وعملت توقيع بابا، ولما أحمد زكي شافني قالهم لا مستحيل دي تمثل الدور لأنها طفلة صغيرة وبتهرب من المدرسة».

المنتج داود عبد السيد

وأوضحت «زينة» خلال استضافتها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، أنها حاولت إقناع المنتج داود عبد السيد حتى وافق: «عيطت له وقلت له هموت نفسي لو ممثلتش الفيلم ده، ولقيوا أن في حياة أو موت وكلام كبير، وفي يوم التصوير لقيوني موجودة من الصبح في مكان قديم في القاهرة، والفنان أحمد زكي عزمني على الفطار من أكله قبل التصوير، وسألته على فول وطعميه لأنه كان بياكل خس وخيار وخضروات».

عيد ميلاد زينة

وتابعت الفنانة زينة: «أحمد زكي كان بيكلمني في عيد ميلادي يقولي كل سنة وأنتي طيبة، ومكنتش مصدقة نفسي».