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عاجل.. زلزال يضرب شمال سوريا وإصابة 13 شخصا

كتب:

عمرو حسني
08:32 م | الإثنين 20 فبراير 2023
زلزال سوريا

زلزال سوريا

ضربت هزة أرضية جديدة بعض مناطق شمال غربي سوريا، اليوم، وتشهد المنطقة هزات ارتدادية قوية إلى متوسطة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير الجاري.

13 إصابة جديدة

بدوره ذكر المرصد السوري بحسب قناة العربية الإخبارية، أنّ هناك 13 إصابة في إدلب جراء الهزة الأخيرة، فيما أصدرت هيئة الدفاع المدني بيانا عبر صفحتها على نوقع تويتر تقول فيه: «نذكر أهلنا المدنيين بإرشادات الحماية وطرق الإخلاء الآمن للأبنية لضمان سلامتهم».

تعليمات مهمة عند حدوث الزلزال

وأشارت إلى أن هناك عدة تعليمات ومنها: «عدم الوقوف عند الأبواب أو النوافذ، عدم استخدام المصاعد واستخدام السلالم، حماية الرأس والرقبة، الابتعاد عن الأشياء القابلة للسقوط، الابتعاد عن الأبنية قيد الإنشاء، الابتعاد عن الأبنية التي  تعرضت للقصف، مغادرة المساكن المؤقتة، القيادة لمكان مفتوح وتجنب الكباري، الاحتماء تحت أي طاولة أو جسم متين».

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